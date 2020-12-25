В Брянской области установили размер минимальный заработной платы на 2021 год. Для бюджетных организаций она составит 12 850 рублей, для внебюджетного сектора экономики – 13 200 рублей.Соответствующее региональное соглашение в декабре было подписано между правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов, областной ассоциацией промышленников и предпринимателей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».