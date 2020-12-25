В Брянске в пятницу, 25 декабря, сильный снегопад спровоцировал огромные пробки на дорогах. Заторы наблюдаются на улицах Красноармейской, Урицкого, Фокина. Движение затруднено на части улицы Калинина и проспекта Станке Димитрова.По сообщению пресс-службы мэрии, на очистку города от снега вышли несколько десятков специализированных машин и полторы сотни дворников. Но очевидно, что они не справляются со стихией. Жители жалуются на заснеженные улицы и дворы.Пешеходы с трудом пробираются сквозь сугробы. Такая погода провоцирует несчастные случаи. Очевидцы сообщают, что сегодня на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького на тротуаре женщина упала и сломала ногу. Ей вызвали скорую помощь.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».