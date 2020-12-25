В Брянске на уборку улиц вышли 28 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, 7 погрузчиков, 8 грейдеров. Ручной расчисткой занимаются 150 человек. Дорожная техника выехала на уборку еще ночью. За время снегопада на дороги высыпали 747 кубометров пескосоляной смеси.Убирать снег планируют в течение суток. По нормативам полностью очистить от снега дороги категории «А» должны через 4 часа после окончания снегопада, категории «Б» – через 5 часов.Управляющие компании должны организовать уборку дворов. В учреждениях образования очистка от снега началась с утра, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».