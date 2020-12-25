В Брянске во время снегопада утром 25 декабря водителям на Покровскую горку помогали забраться дорожники. Многие автомобилисты признаются, что не смогли бы иначе преодолеть снежное препятствие. Машины буксовали по нечищенной дороге.Видеозаписи опубликовали в социальных сетях.Снегопад обрушился на Брянск в пятницу, 25 декабря. О нем предупреждали синоптики. Но ни дороги, ни тротуары с утра почищены не были.Утром из-за непогоды был закрыт брянский аэропорт, авиарейсы задержаны. К одиннадцати часам утра снег прекратился.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».