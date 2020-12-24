В Стародубе Брянской области предстали пред судом два местных жителя. Их обвинили в убийстве инвалида.Суд установил, что 6 января 2020 года 23-летний и 24-летний молодые люди после распития алкоголя в доме 56-летнего инвалида поссорились с хозяином.Пользуясь его беспомощным состоянием, они сначала пытали его утюгом, а затем стали избивать ногами в грудь. От полученных ран потерпевший скончался.Виновных приговорили к 10 годам и 10 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Также они должны выплатить 500 тысяч рублей моральной компенсации.Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».