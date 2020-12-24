Жителей Брянской области призвали сообщать о высоких ценах на сахар и растительное масло. Сбор информации для мониторинга проводит региональное управление федеральной антимонопольной службы.В области действует «горячая линия» по вопросу роста цен на социально значимые продукты, сообщили в УФАС России по Брянской области.При составлении жалобы необходимо указать информацию о продавце и наименовании товара. Также нужно сообщить место и дату продажи и цену за один килограмм или литр.Напомним, правительство России установило предельные розничные цены на следующие социально значимые продукты:– сахар-песок белый российского производства ГОСТ 33222-2015 категория ТС-2 - 46 рублей за 1 килограмм;– масло подсолнечное рафинированное дезодорированное российского производства - 110 рублей за 1 литр.Телефон «горячей линии» 84832 64 74 01Информацию о фактах повышения цен можно также направить на электронный адрес to32@fas.gov.ru, либо заполнить форму на официальном сайте Брянского УФАС России в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».