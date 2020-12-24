В Брянске с 24 декабря изменили схему движения автобуса №48. Отменили укороченный маршрут автобуса, который ходил до микрорайона Уральский. Это сделали на основании изученного пассажирского потока. Жители микрорайона могут сесть на автобус на остановке \\"Магазин Лесной\\", пишут в группе \\"Брянский автобус\\".Интервал движения сократился в среднем до 20 минут. Меньше будет автобус ехать по маршруту - 1 час 20 минут вместо прежних 1 часа 40 минут. Кроме того, добавили вечерние рейсы. До Деснаграда последний автобус отправляется в 20.00, до бежицкого хлебокомбината в парк - в 20.40. Этот рейс в Деснаград не заезжает. И до остановки \\"Завод Сельмаш\\" последний рейс автобуса в парк отправляется в 22.41.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».