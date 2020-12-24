Новые игровые площадки установили в двенадцати детсадах Брянска. Этому поспособствовала программа «Инициативное бюджетирование», сообщают в пресс-службе горадминистрации.В 2020-м в Брянске за счет средств регионального бюджета отремонтировали и благоустроили 13 общественных территорий. А сэкономленные на торгах деньги – 4,5 миллиона рублей – пустили на приобретение прогулочных площадок в садики.– Спортивно-игровые комплексы изготовлены из высококачественного пищевого полиэтилена, – рассказывают в мэрии. – Этот материал не электризуется и стоек к ультрафиолетовому излучению. Каждый городок имеет свои яркие цвета и модификацию, в которую входят различные горки, лесенки, элементы развивающих игр, космического пространства и другие.Все площадки установили несколько дней назад. Сейчас застывает бетон, который залили в основание.Перечень всех дошкольных учреждений, которые получили новое оборудование, доступен по ссылке.