Три протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске за последние сутки. Всех привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации в четверг, 24 декабря.В областном центре продолжили массовые рейды на выявление нарушителей масочного режима. По традиции проверяли магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры. Всего за сутки обследовали сотню объектов.Нарушителей не оказалось в Советском районе и Фокинке. Зато сразу двух поймали в Бежице: в ТЦ «Северный рынок» на Литейной и «Продуктах» на Почтовой. Причем оба – продавцы. Еще одного – уже покупателя – обнаружили в Володарском районе. Тот находился в павильоне «Русский текстиль».