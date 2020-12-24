Игоря Тимошина назначили полноценным руководителем департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Решение приняли депутаты Брянской областной Думы на заседании в четверг, 24 декабря. Оно проходило в режиме онлайн-трансляции.До недавнего времени назначенец исполнял обязанности директора облдепартамента.Кандидатуру Игоря Евгеньевича парламентарии поддержали единогласно.Игорю Тимошину 65 лет. Он родился в Брянске. Образование получил в Брянском институте транспортного машиностроения. Его специальность – инженер-механик. Состоит в партии «Единая Россия». Является председателем региональной контрольной комиссии.