В Клинцах Брянской области к административной ответственности привлекли МУП «Тепловые сети» за длительное отсутствие тепла в нескольких многоквартирных домах.В городе из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались четыре многоэтажки. Муниципальное предприятие не приступило своевременно к устранению последствий аварии. Это повлекло превышение допустимой продолжительности перерыва в предоставлении коммунальной услуги.После проверки прокуратура возбудила четыре дела об административной ответственности за нарушение режима подачи тепла. В общей сложности предприятию «Тепловые сети» выписали 20 тысяч рублей штрафов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».