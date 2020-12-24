Две легковых иномарки столкнулись в Советском районе Брянска в среду, 23 декабря. Пострадал один человек – водитель. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Автоавария произошла на улице Красноармейской около часа дня. Столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шкода Октавиа».По предварительной информации, ДТП спровоцировал 42-летний водитель «Фольксвагена». Он ехал со стороны улицы Брянского Фронта в сторону проспекта Станке Димитрова. И не уступил дорогу при повороте налево.– В автоаварии травмы получил второй автомобилист, – говорят в ГИБДД. – Ему 27 лет. Пострадавшего с диагнозом «ушиб мягких тканей головы, ушиб левой кисти» отпустили на домашнее лечение.Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП, в котором калечились люди, за среду, 23-е.