В Брянске на модернизацию городской системы уличного освещения в 2020 году направили 27,5 миллионов рублей. В городе продолжают менять старые тусклые фонари на новые светодиодные. Электрики восстанавливают оборванные провода, ремонтируют линии наружного освещения.В 2020 году реконструкцию провели в Фокинском и Бежицком районах. На отремонтированных по нацпроекту улицах, это более 20 объектов, проводят полную модернизацию светодиодного освещения. За два года в городе установили почти четыре тысячи новых светодиодных фонарей.В Брянске собираются сделать освещение по улице Сталелитейной от завода ОАО «БЗСК» до магазина «Строймаркет», по улице Шоссейной от магазина «Строймаркет» до остановки «Микрорайон «Автозаводец».Проект уже получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Общая протяженность новой линии составляет около 5 километров. Торги собираются проводить в 2021 году, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».