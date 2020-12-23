В Брянской области будут судить бывшего участкового лесничего Щегловского участкового лесничества Навлинского лесничества. Его обвиняют в незаконной рубке в особо крупном размере с использованием служебного положения.По версии следствия, с августа по декабрь 2018 года мужчина незаконно вырубил 42 дерева разных пород. Этим он причинил ущерб лесному фонду более чем на 550 тысяч рублей.Природоохранный прокурор направил уголовное дело на бывшего лесничего в Навлинский районный суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».