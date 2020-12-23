В Брянской области с 21.00 23 декабря до 21.00 24 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен умеренный снег. Днем ждут небольшой мокрый снег с дождем. Местами гололед, на дорогах гололедица.Будет дуть юго-восточный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус двух – минус семи. Днем ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла.При такой погоде возможны чрезвычайные происшествия на дорогах. Участникам движения рекомендуют соблюдать осторожность, рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».