В Брянске для Городищенского поворота заказали новые дорожные знаки. Их обещают установить в ближайшее время. После этого изменится схема движения со стороны Бежицкого района, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.Перед поворотом установят новый знак \\"Движение по полосам\\". С крайней левой полосы можно будет повернуть только налево, а вот прямо можно будет проехать с двух других полос. Пока крайняя правая действует только для поворота направо.Напомним, с 19 декабря движение на повороте на улице Объездной стало пятиполосным. Три полосы идут из Советского района, две - из Бежицы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».