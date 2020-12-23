В Брянске замерзающим жильцам дома №24 на проспекте Ленина вернули тепло. На холодные батареи жаловались еще в конце прошлой неделе в социальных сетях. В комментариях написали, что такая ситуация в доме уже около недели.Вечером во вторник, 22 декабря, тепло в квартиры начало возвращаться, сообщает \\"Брянск.Today\\". Проблема повторяется из года в год. Управляющая компания списывает все на котельную, которая подает тепло с недостаточным давлением.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».