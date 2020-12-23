Четырех нарушителей масочного режима поймали в Брянске за одни сутки – вторник, 22 декабря. На всех составили протоколы об административном правонарушении, сообщают в пресс-службе горадминистрации.В Брянске продолжили ловить так называемых безмасочников. Рейды провели в магазинах, салонах красоты, кафе и ТЦ. Всего обследовали 87 объектов. А участвовали в проверках сотрудники мэрии и полицейские.Нарушителей не оказалось только в Советском районе. А антилидером минувшего дня стала Фокинка – два протокола по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Их составили на покупателя супермаркета «Дикси» на улице Менжинского и продавца «Рыбного склада» на Котовского.