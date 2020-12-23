Магазинам и ТЦ Брянской области могут перейти на круглосуточный режим работы из-за коронавируса. По крайней мере, такая рекомендация прозвучала на недавнем заседании оперативного штаба.В последнее время наблюдается повышенный предновогодний спрос. А потому в регионе принимают особые ковид-меры. О них на заседании доложил начальник брянского управления потребительского рынка Владимир Пчеленок.Так, в частности, торговым сетям рекомендуют увеличить время работы, вплоть до перехода на круглосуточный режим. Также в магазинах по возможности следует увеличить количество персонала: дабы не создавать очередей. И расфасовывать товар заранее.