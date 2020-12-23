Больше 1,6 миллионов рублей задолжали работникам двух предприятий в Красногорском районе. На руководителей завели административные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в среду, 23 декабря.Нарушения в обоих случаях выявила местная прокуратура. Оказалось, что с рабочими вовремя не рассчитались в МУП «Красногорский коммунальник» и СПК «Прогресс». Сумма заложенности составила 775 миллионов рублей и 870 миллионов рублей соответственно. Причем задержка в обоих случаях произошла в октябре-ноябре этого года.Директоров предприятий привлекли к ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства». Также им внесли представления.