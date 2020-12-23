207 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро среды, 23 декабря.Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 21528. Из них 18948 человек – или 88 процентов – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 38 выздоровлений.В отчетный период зафиксировали две новые смерти от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 216.Брянская область находится на 41-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,96 процента.