Проектируемой улице в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска присвоили имя Героя Анатолия Титова. Решение об этом приняли депутаты горсовета на внеочередном 15-м заседании в среду, 23 декабря.С предложением присвоить новой улице имя Анатолия Александровича Титова выступило региональное отделение ОНФ. И его народные избранники поддержали единогласно.Дорога внутри населенного пункта будет ограничена сразу тремя улицами – Пролетарской, Молодежной и Кирова.Кроме того, на заседании депутаты обсудили еще два вопроса. Они касались внесения поправок в городской бюджет 2020 года, а также плановый 2021-го и 2022 год. Плюс выбирали делегата от Брянска в Молодежный областной парламент.