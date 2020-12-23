В Брянске водители просят изменить схему движения на Городищенской горке. С 19 декабря на повороте открыли новый участок дороги со стороны улицы Объездной. Дорога стала пятиполосной.Одна полоса со стороны Советского идет в сторону Кургана, две другие - в сторону Бежицы. А вот в обратную сторону действует знак \\"Движение по полосам\\". Со стороны Бежицкого района водители едут в Советский в одну полосу из трех. Левая и правая предназначены только для поворотов. Хотя дальше дорога идет в две полосы.Водители пишут в социальных сетях, что со стороны Бежицы все равно стоят в пробках.