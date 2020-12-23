Фото: Международный аэропорт "Брянск".

С нового года изменится расписание авиарейсов из Брянска в Сочи и Краснодар. Об этом сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Время вылета и прилета сдвигается немного вперед - на 50 минут.

Авиарейсы, как и в это году, будут выполнять по вторникам и пятницам.

Кстати, 1 января отменят рейс Краснодар-Брянск-Краснодар. Зато выполнят рейс Сочи-Брянск-Сочи. Время вылета из Сочи - в 13.10, прилет в Брянск - в 15.30. Обратно самолет отправится в 16.10 и приземлится в Сочи в 18.25.