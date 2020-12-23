В Брянске отменят короткий маршрут автобуса №48 и возобновят №33

С 24 декабря изменится расписание автобуса №48. Отменят короткий вариант маршрута с заходом в микрорайон Уральский. Теперь все 48-е будут следовать от Деснограда до Ходаринки.

Кроме того, в тот же день возобновят рейсы по маршруту №33 "Мясокомбинат - Ходаринка", сообщают в группе "Брянский автобус".

Напомним, новый маршрут №48 запустили с 8 декабря. Он проходит через новый участок улицы Советской. Автобусу обрадовались жители улицы Флотской. Но жители другой части города, поселка Ходаринка, остались недовольны. С новым расписанием стало невозможно возить детей в сады и школы, которых в поселке нет.

Расписание автобус №48 и №33 по будням опубликовали здесь. Расписание по выходным обещали опубликовать позже.