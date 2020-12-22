Под Брянском просят включить фонари у поворота на Меркульево

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Под Брянском просят включить фонари на смоленской трассе. Проблемный участок находится у остановки общественного транспорта у поворота на село Меркульево - в 7,5 километрах от города.

О проблеме общественникам рассказали местные жители. На пешеходном переходе некоторое время назад сбили пожилую женщину.

После ДТП освещение на трассе появилось, но ненадолго. Сначала фонари потускнели, а потом и вовсе погасли.

- В темной зоне, кроме остановки, оказался и пешеходный переход, который обозначен только световозвращающими дорожными знаками и наполовину стершейся разметкой, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Пешеходы вынуждены в темноте идти по занесенными снегом обочинам или по проезжей части. А это и опасно, учитывая интенсивность автомобильного движения на данном участке, и дискомфортно.

Активисты написали обращение в Управление автодороги Москва-Бобруйск с просьбой наладить освещение на участке.

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