Вниманию потребителей!

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области предупреждает жителей Дятьковского и Трубчевского районов о возможных двойных начислениях за услугу по обращению с ТКО в коммунальных квитанциях за ноябрь.

Из-за произошедшего технического сбоя в базах организаций, занимающихся формированием квитанций и начислением платежей, некоторые жители Дятьковского и Трубчевского районов получили счет за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО за ноябрь в двух квитанциях. Просим потребителей внимательно изучить присланные счета и, в случае задвоения, оплатить услугу по обращению с ТКО только по одной квитанции, выставленной ООО «РИРЦ» Брянской области.

По всем вопросам, касающимся начислений и порядка предоставления перерасчета за услугу, вы можете получить ответы, позвонив в будние дни в колл-центр регионального оператора по телефону: 8(4832) 606-444.