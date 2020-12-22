В Брянске с 24 по 27 декабря будут ловить нетрезвых водителей

В Брянске с 24 по 27 декабря пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки.

В Брянске с начала 2020 года зарегистрировали 141 дорожно-транспортное происшествие с участием пьяных водителей. В 21 ДТП три человека погибли и 30 получили различные травмы. 120 аварий обошлись без пострадавших, повреждения получили лишь автомобили.

Больше всего пьяных колесит по Советскому району. Здесь по их вине случилось 60 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 19 – ранены. В Бежице за год произошло 40 «пьяных» аварий, два человека погибли, один – ранен.

В Фокинском районе пьяные за рулем спровоцировали 26 ДТП с пятью ранеными. В Володарском районе по вине нетрезвых лихачей случилось 15 аварий, в которых пострадали пять человек.

В течение года патрульные задержали 958 водителей с признаками опьянения. 638 из них отказались от медицинского освидетельствования. 111 водителей сели пьяными за руль повторно. 62 водителя находились под действием наркотиков, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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