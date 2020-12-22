В Брянске за сутки поймали лишь двух нарушителей масочного режима

За минувший день комиссия обследовала 78 предприятий торговли, бытовых услуг и общепита.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В городе продолжаются рейды по выявлению безмасочников. За минувший день комиссия обследовала 78 предприятий торговли, бытовых услуг и общепита.
По одному нарушителю обнаружили в Бежицком и Володарском районах. В Советском и Фокинском районах на 19 и 14 предприятиях соответственно нарушений не обнаружили.
Также в ходе рейда сотрудникам и владельцам кафе и ресторанов напомнили об одновременной загрузке залов не более половины, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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