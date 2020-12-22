В Брянске осудят замдиректора фирмы за коммерческий подкуп в 600 тысяч рублей

В Брянске будут судить заместителя директора общества с ограниченной ответственностью за коммерческий подкуп. Предварительно следствие установило, что с марта по июнь 2019 года обвиняемый получил от подрядчика 600 тысяч рублей. Деньги предназначались для содействия при заключении договора на проектирование нового офисно-производственного здания.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до девяти лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

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