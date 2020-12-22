Брянский суд постановил снести SPA-комплекс с банями и бассейнами

В Брянске по решению суда должны снести четырехэтажное общественное здание, в котором расположен SPA-комплекс с банями и бассейнами на улице Прохладной.

Постройку возвели без необходимой документации и без разрешения на строительство. Назначение земельного участка под самостроем – отдельно стоящий жилой дом на одну семью от одного до трех этажей (включая мансардный) с придомовым участком.

Еще в апреле 2017 года отдел муниципального контроля Брянской мэрии выявил нарушения. Вместо земельного участка в 580 квадратных метров владелица объекта Тимошкова заняла 1040 квадратных метров. После предписания инспектора владелица здания подарила его гражданину Куликову. В связи с этим горадминистрация обратилась в суд Фокинского района города Брянска.

В июле 2020 года суд признал постройку самовольной и обязал владельцев привести участок в первоначальное состояние. 15 декабря Брянский областной суд оставил решение районного суда без изменений и потребовал снести самострой, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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