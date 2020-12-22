В Володарском районе Брянска 24 декабря отключат воду

Несколько домов Володарского района Брянска 24 декабря с 9.00 до 19.00 останутся без воды.
Это связано с плановым подключением водоснабжения к дому по улице Красный Маяк, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
– улица 2-я Мичурина, №№34А, 38, 40, 42;
– улица Мичурина, №№78, 80, 81, 81А;
– улица Льва Толстого, №№13, 40;
– улица Гудок, №№13, 14, 15, 16.
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