В Володарском районе Брянска 24 декабря отключат воду

Несколько домов Володарского района Брянска 24 декабря с 9.00 до 19.00 останутся без воды.

Это связано с плановым подключением водоснабжения к дому по улице Красный Маяк, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

– улица 2-я Мичурина, №№34А, 38, 40, 42;

– улица Мичурина, №№78, 80, 81, 81А;

– улица Льва Толстого, №№13, 40;

– улица Гудок, №№13, 14, 15, 16.

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