В Брянской области на 12 лет осудили распространителя наркотиков

В Комаричском районе Брянской области вынесли приговор 20-летнему местному жителю. Его обвинили в сбыте и хранении наркотиков, а также в краже.

Суд установил, что с июня по июль 2020 года молодой человек сбыл 87 граммов маковой соломки и более восьми грамм марихуаны. Также он хранил дома 28 граммов наркотиков.

Помимо этого, обвиняемый украл у гражданской жены золотые украшения и без разрешения перевел деньги с ее банковского счета. Виновного приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в прокуратуре Комаричского района.

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