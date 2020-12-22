Брянская область занимает 38 место по заболеваемости коронавирусом

Брянская область занимает 38 место по уровню заболеваемости коронавирусом по стране. Регион сохранил свои позиции, неделю назад этот показатель был такой же, рассказали в оперативном штабе.

Уровень заболеваемости ниже среднероссийского. Он составляет 16,34 на 100 тысяч человек в сутки. По России фиксируют 19,99. А в соседней с нами Орловской области - 24,21.

Специалисты отмечают, что постепенно снижается заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе было 13,7 процентов, теперь 11,5 процентов. В регионе от гриппа вакцинировали 64,2 процентов жителей. Однако расслабляться еще рано, подчеркнули в оперштабе.

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