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Брянская область занимает 38 место по заболеваемости коронавирусом

Неделю назад этот показатель был такой же
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянская область занимает 38 место по уровню заболеваемости коронавирусом по стране. Регион сохранил свои позиции, неделю назад этот показатель был такой же, рассказали в оперативном штабе.

Уровень заболеваемости ниже среднероссийского. Он составляет 16,34 на 100 тысяч человек в сутки. По России фиксируют 19,99. А в соседней с нами Орловской области - 24,21.

Специалисты отмечают, что постепенно снижается заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе было 13,7 процентов, теперь 11,5 процентов. В регионе от гриппа вакцинировали 64,2 процентов жителей. Однако расслабляться еще рано, подчеркнули в оперштабе.

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