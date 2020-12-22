В Брянской области за два года установили 550 новых светофоров

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области за два прошедших года установили 550 новых светофоров. В Брянске заменили 30 процентов уличного освещения. Об этом говорили на оперативном совещании губернатора и его замов 21 декабря.

В основном, эти работы выполнили в рамках национального проекта.

- В регионе проводится большая системная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, - отметил Александр Богомаз. - В последние годы в области ведется масштабное строительство дорог.

Но жители Брянска отмечают, что при капитальном ремонте дорог многие вновь установленные светофоры не нужны. Например, не работают светофоры на отремонтированной в этом году улице Фокина. Много лишних светофоров на соседней Советской.

Были проблемы со светофорами на улице Авиационной. Их так и не смогли удобно настроить, пока не установили на поворотах во дворы новые секции. Теперь "зеленый" загорается и для водителей, и для пешеходов.

На совещании поручили создать комиссию, в которую войдут представители ГИБДД, департамента образования, департамента промышленности, транспорта и связи, управления автомобильных дорог. Она сможет оперативно решать вопросы, связанные с организацией дорожного движения.

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