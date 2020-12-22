От коронавируса скончались еще семь брянцев

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Общее число смертей на 22 декабря составляет 214.

Последние пять дней в Брянской области смерти от ковида регистрируют каждый день. Несколько дней назад - два дня подряд умирало по 12 человек. За пять дней общей число умерших увеличилось на 45 человек.

Во вторник подтвердили 200 новых случаев коронавиурса в регионе, выздоровели 42 пациента.

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