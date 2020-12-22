В брянской Фокинке запретили левый поворот к ДК железнодорожников

В Фокинском районе Брянска запретили левый поворот к Дворцу культуры Железнодорожников. Такая информация появилась в сетевых автомобильных группах во вторник, 22 декабря.

Так, отныне нельзя повернуть с проспекта Московского на улицу Дзержинского – при движении со стороны мясокомбината.

– Согласно знакам «Движение по полосам» разрешено движение прямо и направо к торговому центру «Европа», – предупредили автомобилистов.

Уточним, развернуться можно на участке поодаль. Для этого нужно проехать под путепровод. Объезд составит около одного километра. Правда, дорога там оставляет желать лучшего.