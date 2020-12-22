В Брянске «Киа» врезалась в столб, пострадали два парня

Два человека получили травмы в ДТП на улице Бежицкой в Брянске в понедельник, 21 декабря. Молодые люди на «Киа» врезались в столб. Одного из них госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около десяти часов вечера.

Рулила «Киа Спортейдж» 29-летняя женщина. Она двигалась от улицы Объездной к улице Ульянова в правом ряду. И, предварительно, не справилась с управлением.

– В ДТП пострадали двое 18-летних пассажиров, – уточняют в Госавтоинспекции. – У одного из них медики диагностировали сотрясение головного мозга, у второго – перелом носа. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими понедельника, 21-го.