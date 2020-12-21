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В брянских Клинцах сделали новую пристройку к детскому саду

На объект потратили 49 миллионов рублей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Строить новый корпус детсада «Колобок» начали весной 2020 года.

Строить новый корпус детсада «Колобок» начали весной 2020 года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Клинцах Брянской области завершили возведение пристройки к детскому саду №3 «Колобок» на 55 мест. Новые места рассчитаны на воспитанников от полутора до трех лет. Это первое в Клинцах дошкольное учреждение для детей такого возраста. Малышей примут в четырех группах.

Пристройка соединяется теплым переходом с существующим бассейном. Каждая группа снабжена раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Дошкольное учреждение оснастили современным интерактивным оборудованием.

Строить новый корпус детсада «Колобок» начали весной 2020 года. На это потратили 49 миллионов рублей. Практически вся сумма выделена из регионального бюджета, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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