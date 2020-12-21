Брянский губернатор Александр Богомаз вошел в состав Госсовета. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в понедельник, 21 декабря. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вновь образованный состав Госсовета вошли главы обеих палат парламента, руководители регионов и думских фракций, полномочные представители президента в федеральных округах и другие. Возглавил структуру лично глава государства Владимир Путин.

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