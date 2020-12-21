Брянская компания незаконно сняла плодородный слой земли

Природоохранная прокуратура Брянской области возбудила дело об административном правонарушении на компанию, которая самовольно сняла плодородный слой земли. ООО «БрянскАгрострой» по договору генподряда начало строительство свиноводческого комплекса вблизи села Семцы Почепского района.

Проверка выявила, что организация нарушила требования закона и не получила необходимые разрешения от администрации Почепского района. За это на должностное лицо ООО «БрянскАгрострой» завели административное дело. Руководителю организации внесли представление, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».