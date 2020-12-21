Автохамы продолжают блокировать контейнерные площадки

Фото: АО «Чистая планета».

Перевозчики пожаловались региональному оператору на нарушения правил парковки. Два дня подряд сотрудники транспортной компании, занимающиеся вывозом раздельного сбора отходов, не могут забрать вторсырье из сетчатых контейнеров, установленных по адресу: улица Костычева, 23.

Как выяснилось, автолюбитель уже не в первый раз перекрывает подъездной путь к этой контейнерной площадке. Нарушение правил парковки водители спецтехники зафиксировали на фотокамеру.

Региональный оператор по обращению с ТКО направил заявление в адрес УГИБДД УМВД России по Брянской области с просьбой привлечь к административной ответственности нерадивого автовладельца.

За этот год по информации, полученной от перевозчиков и по заявлениям, направленным в полицию службой экологической безопасности АО «Чистая планета», за неправильную парковку, препятствовавшую подъезду специализированной техники к контейнерным площадкам Брянска, были привлечены к ответственности 25 автовладельцев. В отношении еще двоих сейчас проводится проверка.

Региональный оператор по обращению с ТКО в очередной раз просит автовладельцев более внимательно относиться к парковке личного транспорта и не мешать работе перевозчиков.