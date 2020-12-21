В Брянской области собрали больше 44 миллиардов рублей налогов

В Брянской области за 11 месяцев 2020 года в консолидированный российский бюджет собрали 44,8 миллиарда рублей налогов. Это на 3,4 миллиарда меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

В региональный бюджет собрали 30,2 миллиарда рублей. Это на 533 миллиона больше чем в прошлом году. Почти половина поступлений (46 процентов) – это налог на доходы физических лиц. НДФЛ за 11 месяцев составил 14 миллиардов рублей. Это на 742 миллиона выше прошлого года.

Налог на прибыль организаций составил 6,5 миллиарда рублей. Налоговики собрали более 5,1 миллиарда рублей имущественных налогов. В государственные внебюджетные фонды к 1 декабря зачислили 26,4 миллиарда рублей страховых взносов. Это на 294,2 миллиона больше прошлого года, рассказали в УФНС России по Брянской области.

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