Жители Брянской области перевели мошенникам свыше 5 с половиной миллионов рублей

Жители Брянской области перечислили мошенникам 5 миллионов 728,6 тысяч рублей. В полицию за неделю поступило 46 заявлений от пострадавших.

Как и прежде, злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками финансовых учреждений. Они под разными предлогами узнают данные банковских карт и снимают со счетов все деньги. Именно так своих сбережений лишились 25 жителей региона. В целом они пополнили кошельки мошенников на 4 миллиона 947,6 тысяч рублей.

Поверила в возможность легкого заработка в интернете 60-летняя жительница Советского района. Она «подарила» воришкам 292,6 тысяч рублей. Подобным образом свои деньги потеряла 19-летняя жительница Сельцо.

Поверила в то, что может рассчитывать на компенсацию за приобретенные ранее лекарства 48-летняя жительница Фокинского района. Она самостоятельно перечислила на счет злоумышленника 23 тысячи рублей.

Пользуются популярностью у нечистых на руку граждан сайты объявлений. Покупая или продавая различные вещи, за неделю потеряли сбережения 17 человек. Кроме этого, житель Карачевского района перевел на указанный мошенником счет деньги якобы за оплату доменного имени рабочего сайта.

По всем заявлениям уточняют информацию, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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