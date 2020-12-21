Брянскому охраннику грозит срок за участие в коммерческом подкупе

До двух лет колонии со штрафом в 150 тысяч рублей грозит экс-сотруднику частной охранной организации Брянска, который поучаствовал в коммерческом подкупе. Дело уже ушло в мировой суд Бежицкого района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Брянца – охранника-водителя ЧОПа – обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, мужчина в июне этого года он стал участником преступной сделки. По указанию шефа мужчина встретился на одной из парковок города с руководителем другой охранной компании. И потребовал от того 30 тысяч рублей. Взамен фирма, в которой работал фигурант дела, прекращала участие в торгах. Позже полученные деньги охранник передал своему руководителю, а тот, в свою очередь, не предоставил ценовое предложение на электронный аукцион.

– Обвинительное заключение по делу утвердил зампроокурора Бежицкого района Брянска, – добавили в надзорном ведомстве.