В Брянске осудят пользователя соцсетей за призывы к экстремизму

В Брянске суда ожидает 25-летний местный житель, который опубликовал в интернете экстремистские посты. Ему грозит до трех лет колонии, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По существу дело рассмотрит Володарский райсуд города. Фигуранту инкриминируют «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Следствие полагает, что преступление брянец совершил в апреле этого года. Тогда в соцсети он разместил комментарии, которые «содержали призывы совершать насильственные и разрушительные действия по отношению к группе, выделяемой по религиозному признаку».

– Расследованием дела занимался следственный отдел УФСБ по региону, – добавили в надзорном ведомстве.