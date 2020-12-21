В Брянске поймали 17 безмасочников за неделю

17 протоколов об административном правонарушении составили на так называемых безмасочников в Брянске за неделю. Статистические данные обнародовала пресс-служба горадминистрация в понедельник, 21 декабря.

В городе продолжили рейды на выявление нарушителей масочного режима, который действует в регионе из-за пандемии коронавируса. В них участвуют представители городского отдела торговли, регионального управления потребительского рынка, райадминистраций и полицейские. Нарушителей оказалось почти два десятка: девять сотрудников предприятий торговали/услуг и восемь покупателей. Всех привлекли к ответственности.

Также в ночь с 18-го на 19 декабря комиссия проверила, соблюдают ли в областном центре режим работы до 23.00. Для этого визитеры заглянули в полсотни кафе и ресторанов. Проигнорировавших предписание оперштаба они не обнаружили.