Житель Брянской области попытался дать взятку пограничнику

На окраине города Севска Брянской области 29 июля 2020 года задержали местного жителя, который попытался дать взятку пограничнику. Деньги предназначались для содействия при перевозке товаров народного потребления через границу.

Севский районный суд признал гражданина виновным в даче взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

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