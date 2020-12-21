В Брянской области начали получать новогодние выплаты от Путина

Выплаты в размере 5000 рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным, начали поступать жителям Брянской области. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" сообщили читатели утром в понедельник, 21 декабря.

О поддержке семей с детьми, возраст которых до семи лет включительно, глава государства объявил на недавней большой пресс-конференции.

Напомним, для получения новогодней выплаты, не нужно подавать заявление. Деньги поступят автоматически: на указанные ранее счета для получения "коронавирусных" 5000 и 10000 рублей.