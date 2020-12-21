В Брянской области коронавирусом заболели 197 человек

В Брянской области коронавирусом еще заболели 197 человек. Столько новых случаев заболевания подтвердили 21 декабря, сообщают оперативном штабе. Общее число заболевших коронавирусом превысило 21 тысячу человек.

За сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее число умерших составляет 207 человек. Только за последние четыре дня скончались 38 брянцев.

Выздоровело только 48 пациентов. Общее число тех, кто смог победить болезнь - 18868.

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